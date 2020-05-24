في رد ضمني على مواقف الغنوشي حول ليبيا.. قيس سعيد يؤكد أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد

تونس-العنوان أكد الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، أن الدولة التونسية واحدة، ولها رئيس واحد، وذلك فيما اعتبر ردا ضمنيا على مواقف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الذي يواجه اتهامات بـ”السطو” على صلاحيات رئاسة الجمهورية. جاء ذلك، بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل، أطلقها الغنوشي، هنأ فيها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالسيطرة على قاعدة …

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