المسماري: سنعلن عن مفاجآت كبيرة في الأيام المقبلة

بنغازي-العنوان أكد الناطق باسم القيادة العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، على أن معركة الأصابعة لم تنتهي بعد. وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده أول أيام عيد الفطر المبارك، إن المنطقة من الأصابعة إلى غريان والهيرة تعد منطقة عمليات للقوات الجوية، مهيبا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر. كما أوضح المسماري، أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة …

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