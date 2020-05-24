داخلية الوفاق تعلن حظر التجول طيلة أيام عطلة العيد

طرابلس-العنوان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في وقت متأخر من السبت، عن إغلاق جميع منافذ العاصمة طرابلس وفق خطة حظر التجول التي فرضتها خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة بتكليف دوريات أمنية مشكلة من مختلف الأجهزة التابعة للوزارة لتنفيذ الخطة عبر إقفال المداخل الشرقية والغربية، إضافة إلى نشر دوريات ثابتة ومتحركة داخل شوارع العاصمة لتطبيق الحظر.

وبحسب الخطة فإن الإغلاق يمتد من الطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية بمنطقة البيفي والطريق الدائري للمدخل الشرقي والغربي وطريق الشط من جزيرة أسبان إلى جزيرة سوق الثلاثاء، إضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية للعاصمة.

ووفق البيان استثنت الداخلية من عدم حركة المرور وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى وجهاز الحرس البلدي، إضافة إلى الكهرباء والاتصالات والخدمات والنظافة والفرق الطبية التي نصت عليها القرار.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التصريحات الصادرة من الداخلية تعتبر في حكم الملغية في حال تجول بها الأشخاص خارج أوقات العمل الرسمية وتسحب من حاملها.