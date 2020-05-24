“الغرياني” يطالب بمنح “أردوغان” عقود النفط والغاز

طرابلس-العنوان

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني، بمنح رجب طيب أردوغان الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز، مشددا على ضرورة التعان الاقتصادي مع تركيا إيفاءً بمتطلبات اتفاقية التعاون مع الوفاق.

الغرياني في حديثه عما وصفه بـ”الانتصارات” التي تحققت لصالح مسلحي الوفاق في قدّم شكره للمقاتلين في الجبهات، مشددا على مواصلة القتال حتى دحر الجيش الوطني الذي وصفه بـ”العدو”.

كما قدّم شكره للدول التي وقفت معهم وعلى رأسها تركيا التي تدخلت بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوفاق، واصفا أردوغان بـ”رجل الدولة”.