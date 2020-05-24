نواب يدعون لقبول مبادرة عقيلة صالح

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان، دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفلسفتها القائمة على تجربة تأسيس ونشأة الدولة الليبية، وفق البيان.

وقال البيان، إن المبادرة تحمل كحزمة واحدة في بنودها الحلول الجذرية للأزمة الليبية المتمثلة في تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية، وآلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم”

وتابع البيان: “تعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيداً عن المغالبة، ومقر جديد للمؤسسات والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس ومعالجة أوضاع الحرب”

واختتم البيان بدعوة الجميع لقبول المبادرة بدون التفاف أو محاولات تفريغها من فلسفتها، بحسب البيان