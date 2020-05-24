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“القدس خط أحمر”..  طائرة مساعدات إسرائيلية تكذّب أردوغان وتكشف علاقته الدافئة بإسرائيل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هبطت طائرة إسرائيلية تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية ” العال “في مطار إسطنبول، اليوم الأحد، محملة بمساعدات طبية لتركيا.

وقال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة ” روي جلعاد “، إن هذه أول طائرة شحن مساعدات تهبط في اسطنبول منذ أكثر من عشرة أعوام .

وقال خبراء سياسيون لـ”الساعة24 “، إن رجب طيب أردوغان هو أكثر رئيس تركي طبّع العلاقات مع الكيان الصهيوني، على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والمخابراتية والعسكرية، وأن هجومه على إسرائيل هو “للشو الإعلامى”، لكسب تعاطف المسلمين والعرب فقط لاغير ، ولكنه لا يعكس حقيقة العلاقات الدافئة مع الكيان الصهيوني.

واستشهد الخبراء بما حدث اليوم الأحد، ففي الوقت الذي ترسل فيه إسرائيل مساعدات لتركيا وتهبط الطائرة الإسرائيلية فى مطار إسطنبول وعلمي البلدين بجوار بعضهما البعض، يخرج أردوغان في رسالة مصورة لتهنئة مسلمي الولايات المتحدة بعيد الفطر، يقول فيها : “أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم… إننا لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد”.




 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا هو الإسلام السياسى اسلام خوان المفلسين الإسلام المطبوخ فى طناجر الإنجليز لحماية الكيان الصهيونى الغاصب فلسطين العربية وبالتالى اردوغان والغريانى وتميم والقرضاوي صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم .

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