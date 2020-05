الجيش : القبض على الداعشي السوري الرويضاني في محاور طرابلس

تمكنت قوات الجيش من ألقاء القبض على القيادي بتنظيم داعش

الإرهابي السوري محمد الرويضاني (البويضاني) المكنى ابوبكر الرويضاني

.

و أوضح المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الجيش أحمد المسماري

في بيان له أن الرويضاني يعد أحد اخطر عناصر داعش في سوريا مشيرا إلى إنه انتقل الى

ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام .

و كانت المصادر قد أكدت أن عملية القبض تمت باليرموك أثناء

الاشتباكات مع قوات الوفاق.

