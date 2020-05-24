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دقلو: السودان قدّمت مبادرة تسوية في ليبيا.. وحفتر رفضها

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف نائب المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع في السودان فريق أول محمد حمدان دقلو، أن بلاده قدّمت مبادرة تسوية في ليبيا، لكن القائد العام المشير خليفة حفتر، رفض المبادرة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي رحّب بالمصالحة والتسوية.

وجدّد دقلو في تصريحه، أن السودان لا تملك أي قوات في ليبيا، مشيرا أن التقارير التي تحدثت عن تواجد قوات الدعم السريع السوادنية في ليبيا، غير صحيحة، وأنهم يسعون لإرساء السلام والتهدئة بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.

وأضح نائب المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع في السودان، أن بلاده لها علاقات خاصة مع ليبيا، ولن تتدخل في الصراع القائم بين الأطراف، مؤكدا أنه أجرى اتصالات مع حكومة الوفاق والقيادة العامة، لبذل الجهود والعودة إلى الحوار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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