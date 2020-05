أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، صيانة رأس كابل ضغط

عالي حجم 240 مم بمنطقة قرقارش، من خلال فرقة المناوبة بقسم الصيانة خلال أول أيام

العيد.

ولفتت الشركة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، إلى أن عمليات الصيانة جاءت مع تنظيف الوحدة الحلقية من الكربون بسبب حدوث

عطب داخل محطة حامد 1، مشيرة إلى أن عمليات الصيانة تمت من قبل فرقة المناوبة بقسم

الصيانة بالتنسيق مع غرفة التشغيل ومكتب التشغيل والصيانة السريعة بدائرة توزيع حي

الأندلس.

The post شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة رأس كابل ضغط عالي بمنطقة قرقارش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24