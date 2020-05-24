أردوغان يخلى “عفرين” السورية من مقاتليها لإرسالهم إلى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا تستعد لنقل مقاتلي الفصائل الموالية لها من عفرين إلى ليبيا في الفترة المقبلة وتسليم المنطقة إلى القوات التركية.

وأضاف المرصد، بحسب المعلومات الواردة إليه، أن تركيا تنوي نقل أغلبية هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا ونشر القوات التركية وتسلمها زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.

وذكر المرصد أن أحد ضباط المخابرات على حاجز “زيارة حنان” في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الاكراد أنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المقاتلين قريباً بسبب ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية.

وتحدثت وسائل إعلام مؤخراً عن وجود خلافات كبيرة بين النظام التركي ومرتزقته في سوريا، موضحة أن هناك بعض الفصائل السورية المسلحة بدأت بالخروج عن طاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفضها الذهاب إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.