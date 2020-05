أكد

مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، الأحد، أن سلاح الجو استهدف مواقع

لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

وأوضح

المحجوب، في تصريح صحفي، أن غارات سلاح الجو استهدفت غرفة عمليات الطيران التركي المسير

، مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة، وكبدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والمعدات .

