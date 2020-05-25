الجيش يكشف تفاصيل عملية إلقاء القبض على الداعشي ” أبوبكر الرويضاني”

أعلن الجيش الوطني، أن وحداته العسكرية ألقت القبض على على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، أحد اخطر عناصر داعش في سوريا.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن الداعشي انتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية.

وأشار المسماري في تصريحه، أن وحدات القوات المسلحة، ألقت القبض على الداعشي في محاور طرابلس.

وأكد الناطق باسم القائد العام، أن ” الرويضاني” كان يقاتل في صفوف قوات الوفاق، بإدارة ضباط أتراك في طرابلس.

وأضاف المسماوي، أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي، تعدّ دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.

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