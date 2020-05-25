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سقوط قذائف على محيط الـ4 شوارع بمنطقة القويعة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، بسقوط قذائف بمحيط الـ4 شوارع بمنطقة
القويعة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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