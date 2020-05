القبض على”الرويضاني” يكشف تورط الوفاق في جلب عناصر من داعش للقتال في ليبيا

كشفت عملية القبض على المدعو محمد الرويضاني أخطر عناصر تنظيم داعش بسوريا أثناء قتاله إلى جانب قوات الوفاق، تورط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في جلب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي للقتال في ليبيا بدعم من تركيا.

فبعد القبض عليه تبين من خلال الصور والوثائق، أن الداعشي الإرهابي يدعى محمد الخالد الرويضاني وكنيته الداعشية أبو بكر الرويضاني، وهو قائد ما يسمى بـ “فيلق الشام، وكام مقيما بمدينة حمص حي بابا عمرو، كما أنه يصنف كأخطر شخص في تنظيم داعش بسوريا.

وبحسب مصادر إعلامية شارك الرويضاني في قتل العديد من جنود الجيش العربي السوري، كما أنه متهم بعدة جرائم قتل وخطف للنساء واغتصابهن، ويمتلك حسابين على “فيسبوك” أحدهما باسم محمد حمص، والآخر باسم أبو بكر الرويضاني.

وتناول الناشط والمدون محمد بوامليحه الحاسي، المعلومات والصور الخاصة بالرويضاني والمأخوذه من حساباته على “فيسبوك”، والتي تظهر وثائق وصور تصفية جنود من الجيش العربي السوري، وصور أعلام التنظيم الإرهابي، بالإضافة لصور تظهر مشاركته في عمليات تصفية وقصف.

وكان الناطق باسم قوات الجيش أحمد المسماري، قد أعلن في وقت شابق اليوم الأحد، أنه تم القبض على الرويضاني، وأنه انتقل إلى ليبيا للقتال مع قوات الوفاق بدعم من تركيا.

هذا ويذكر أن المليشيات المسلحة أصبحت تتحكم في مقدرات الشعب الليبي بعد الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن، هذا إلى جانب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق.

وبحسب ما يسمى بالمرصد السوري، ارتفعت حصيلة المرتزقة السوريين في ليبيا إلى نحو 9600 عنصرا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مرتزقا.

