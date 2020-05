نفي

وكيل ديوان المجلس البلدي غات جمعة السنوسي، اليوم الأحد، ما تردد من أنباء حول وجود

أربعة حالات مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا داخل البلدية .

وأوضح

المكتب الإعلامي للمجلس، فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن وكيل الديوان تواصل مباشرة مع مدير مستشفى غات العام،

مبيناً أن الحالة المعلن عنها لمهاجر غير شرعي ظهرت عليه بعض الأعراض المشابهة لأعراض

الإصابة بفيروس كورونا، ومنها ارتفاع في درجة الحرارة.

وبحسب

البيان، تم اتخاذ الإجراءات الأولية لفحص الحالة، وقد أظهرت أن معدل كرات الدم البيضاء

طبيعي، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال العينة لمدينة سبها لإجراء اختبار PCR لتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وشدد

البيان على أنه لا ضرورة للهلع والخوف بين المواطنين خاصة خلال احتفالات عيد الفطر

المبارك، مشددا على أنه سيتم الإعلان عن أي حالة مؤكدة في حال وجودها عبر القنوات الرسمية

للمجلس البلدي غات، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية وتحري الدقة في نقل

المعلومات التى تخص كورونا .

The post ” السنوسي ” ينفي إصابة أربع حالات بفيروس كورونا في بلدية غات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24