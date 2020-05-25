نواب البرلمان يدعون المجتمع الليبي لقبول مبادرة عقيلة صالح بدون تفريغها من فلسفتها

أصدر أعضاء من مجلس النواب الليبي، بياناً مساء الأحد، قالوا من خلاله، نؤكد دعمنا الكامل لمبادرة رئيس البرلمان وفلسفتها القائمة على تجربة تأسيس ونشأة الدولة الليبية حيث تحمل المبادرة كحزمة واحدة فى بنودها الحلول الجذرية للأزمة الليبية المتمثلة فى تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية وآلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بيعدعن المغالبة ومقر جديد للمؤسسات والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس ومعالجة أوضاع الحرب.

واختتم النواب البيان، بدعوة الجميع إلى قبول المبادرة بدون الالتفاف أو محاولة تفريغها من فلسفتها بالإنتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية فى ليبيا وذلك للإنطلاق نحو تأسيس ليبيا الثانية القائمة على العدل والأمل والعفو والتسامح.