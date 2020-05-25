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ردود افعال سيئة على حمل أحد عناصر الوفاق لمقاتل سوري في معسكر حمزة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
الأحد، تسجيل مصور لأحد عناصر قوات الوفاق المدعومة من تركيا، حاملا أحد المرتزقة السوريين
على كتفيه بعد الدخول إلى معسكر حمزة جنوبي طرابلس.

وأعرب أحد عناصر الوفاق في التسجيل المصور عن شكرهم للمرتزق
بعد مساعدته لهم في تحقيق النصر بدخول المعسكر، مما أثار ردود فعل سيئة لدى
النشطاء واعتبروه نوعا من الذل والمهانة.

وأثار التسجيل احتقان البعض معبرين عن ذلك بقولهم ” بفلوسنا يركبوا علي ضهورنا” ردا علي رفع أحد عناصر الوفاق للمرتزقة فوق الاكتاف

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • هذا الحمار الليبي الميليشياوى والمرتزق السوري فرحتهم لن تدوم طويلا فأين السلوقى والنعاس وشيري خان ……..الخ والقائمة طويلة جدا واين بن حميد والزهاوي وعشماوى وان غدا لناظره قريب

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  • They Italians, Qatari, Chadians, Turks, Syrian have been riding all the Sherkess & all rotten Misratees by all means
    Turkey’s slaves & dogs are keenly so far from any honorable or dignified merits or morals
    The Blazing fires are cooking them up even in EID…that’s how a rotten flesh lives and that’s how a rotten flesh dies or burns
    Thank you ya Allah

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