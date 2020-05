ردود افعال سيئة على حمل أحد عناصر الوفاق لمقاتل سوري في معسكر حمزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

الأحد، تسجيل مصور لأحد عناصر قوات الوفاق المدعومة من تركيا، حاملا أحد المرتزقة السوريين

على كتفيه بعد الدخول إلى معسكر حمزة جنوبي طرابلس.

وأعرب أحد عناصر الوفاق في التسجيل المصور عن شكرهم للمرتزق

بعد مساعدته لهم في تحقيق النصر بدخول المعسكر، مما أثار ردود فعل سيئة لدى

النشطاء واعتبروه نوعا من الذل والمهانة.

وأثار التسجيل احتقان البعض معبرين عن ذلك بقولهم ” بفلوسنا يركبوا علي ضهورنا” ردا علي رفع أحد عناصر الوفاق للمرتزقة فوق الاكتاف

