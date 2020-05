رغم تصريحات أردوغان بأن قضية القدس “خط أحمر” .. وصول طائرة شحن صهيونية إلى مطار إسطنبول محملة بالمساعدات الطبية

أعلنت سفارة الكيان الصهيوني لدى تركيا، الأحد، عن وصول طائرة

شحن تابعة لخطوط “العال” الصهيونية إلى مطار إسطنبول لنقل مساعدات طبية إلى

تركيا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي، رجب

طيب أردوغان، أن قضية القدس “خط أحمر” بالنسبة للمسلمين حول العالم .

وقال القائم بأعمال السفارة الصهيونية في أنقرة روي جلعاد، إن هذه أول طائرة شحن مساعدات تهبط في

اسطنبول منذ أكثر من 10 سنوات، فيما أظهرت الصور الطائرة الصهيونية المحملة بالمساعدات

في مطار إسطنبول وعلمي البلدين بجوار بعضهما البعض .

وكانت صحيفة “Jerusalem

Post” الصهيونية قد

أوضحت أن الطائرة ستحمل 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى إسطنبول

.

يشار إلى أردوغان هو أكثر

رئيس تركي طبّع العلاقات مع الكيان الصهيوني، على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية

والمخابراتية والعسكرية، وأن هجومه على الكيان المحتل هو للشو الإعلامى، لكسب تعاطف

المسلمين والعرب فقط لاغير ، ولكنه لا يعكس حقيقة العلاقات الدافئة مع الكيان الصهيوني.

