المداغي يتابع سير عمل التمركزات الأمنية في طرابلس

اطلع مساعد وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، رئيس الغرفة الرئيسية لأدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد, خلال الجولة التفقدية التي قام بها، على سير العمل بالدوريات والتمركزات الأمنية في تنفيذ قرار حظر التجول الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدّد عميد المداغي، خلال جولته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع المخالفين للحظر, مبيناً على أن الغرفة الرئيسية، قد أصدرت التعليمات لكافة المكونات الأمنية بالوزارة، بضرورة التشديد خلال فترة أيام عطلة العيد, موضحاً على أن هذه الإجراءات تأتي أولاً في مصلحة المواطن للحفاظ على صحته.

وثمّن العميد، كافة الجهود التي تبذل من أجل حفظ الأمن من قبل الأجهزة الأمنية المشاركة في خطة التدابير الإحترازية للوقاية من وباء كورونا وأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه, مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على سلامة الجميع.

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