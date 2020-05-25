 قوات الكرامة تلقي القبض على الداعشي السوري ” أبوبكر الرويضاني”

أعلنت قوات الكرامة، أن وحداتها العسكرية ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، أحد اخطر عناصر داعش في سوريا.

وأوضح الناطق باسم قائد عملية الكرامة، اللواء أحمد المسماري، أن الداعشي انتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية.

وأشار المسماري في تصريحه، أن وحدات القوات المسلحة، ألقت القبض على الداعشي في محاور طرابلس.

وأكد الناطق باسم القائد العام، أن ” الرويضاني” كان يقاتل في صفوف قوات الوفاق، بإدارة ضباط أتراك في طرابلس.

وأضاف المسماوي، أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي، تعدّ دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.

ومحمد الرويضاني هو أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وحسب مصادر في خلية الصقور بالاستخبارات العراقية، فإن البويضاني أحد سكان بابا عمرو بمحافظة حمص السورية، وهو في العقد الرابع من عمره. والتحق بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام، الذي تم تشكيله برعاية تركية.

وقالت المصادر الاستخباراتية أن البويضاني تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت مع نهاية عام 2014، ولاحقا شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا. مضيفة أنه شارك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قولت سوريا الديمقراطية، كما أشرف على عمليات تعذيب ونهب منازل الأكراد في شمال سوريا.

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