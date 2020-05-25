إغلاق معمل حلويات بعد كشف حالات تسمم في جنزور

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق معمل حلويات بعد الكشف عن بيعه حلوى أصابت مواطنين بحالات تسمم.

وأشار المركز في بيان، إلى «توجه مفتشي مكتب جنزور للرقابة علي الأغدية والادوية الي مصحة الضياء عقب ورود معلومات من الغرفة الأمنية جنزور عن وجود حالات»، لافتا إلى «أخد تقارير وأقوال المصابين بحالة التسمم نتيجة تناولهم نوع من الحلويات والمسمي (مالفي) اشتروه من محل البيت الليبي للحلويات».

وفي السياق نفسه، أغلق مفتشو مكتب جنزور للرقابة علي الاغدية والادوية برفقة عناصر جهاز الحرس البلدي جنزور فجر اليوم معمل الحلويات إلي حين اخذ العينات للمواد الاساسية وتحليلها بالمعامل لمعرفة أسباب التسمم. ودعا المركز «المواطنين الذين تعاملوا مع المحل المذكور ويعانون من أعراض التسمم الغدائي مثل الحرارة والإسهال والقئ والشعور بالفشل العام التوجه للكشف فورا إلي أقرب مركز طبي».

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