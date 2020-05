الأسود : طلب تركيا التنقيب عن النفط من الوفاق غير مبرر و سيزيد من التدخل الخارجي في ليبيا

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، الإثنين، إن المجلس الرئاسي إذا وافق على طلب تركيا بالتنقب عن النفط في شرق البحر المتوسط فسيتحمل مسؤولية هذه الخطوة، موضحاً أن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قراره رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.

وأعرب الأسود فى تصريحات صحفية، عن تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة لتأجيج التوترات في المنطقة، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرق المتوسط.

وأشار الأسود إلى أن طلب تركيا فى هذا التوقيت الصعب الذي تمر به ليبيا يعتبر استفزازيا وغير مبرر من قبل تركيا و سيزيد من تدخل الأطراف الخارجية فى الشأن الليبي.

ويذكر أنه سبق لشركة البترول التركية “تباو” أن تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

