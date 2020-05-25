«الغرابلي»: يجب دعم «غريان» بقوات إضافية تحسباً لهجوم المرتزقة من «بني وليد»

قال رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” الطاهر الغرابلي، إن: “قوات بركان الغضب حققت انتصارات كبيرة جداً نتيجة جهود أشهر طويلة من هجمات سلاح الجو الذي قطع خطوط إمدادات العدو، حتى بدا عليه الإعياء والتعب، ويجب أولاً تأمين العاصمة قبل الإنطلاق إلى تحرير مناطق جديدة” على حد قوله.

أضاف “الغرابلي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “شركة فاغنر لم تقدم أي جديد لقوات حفتر رغم التجهيزات رغم وجودها منذ 7 شهور في ليبيا، وهي بدون إمدادات لم تقدم شيء، ونعلم أن قواتهم في بني وليد تستهدف دخول غريان، وبين الحين والأخر يحدث خرق جوي على مدينة غريان، وهذا يوحي بأن العدو يريد أن يفعل شيء في غريان، ولكن قوة حماية المدينة هناك مستعدة، لكن مع ذلك يجب أن ندعم القوات هناك من جانب قيادة الأركان العامة” على حد قوله.

وواصل رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” قوله: “نحقق الانتصارات كل يوم، وهو ما يعطينا دفعات معنوية، ويجب أن نعلم أن العدو الآن يريد أن ينسحب بوضع مريح بآلياته، ولا يجب أن نسمح له بالانسحاب بالآليات، بل يفر هكذا بدونها” على حد تعبيره.