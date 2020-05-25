منظمة إنسانية إيطالية تتساءل عن مصير قارب مهاجرين هربوا من ليبيا

تساءلت منظمة إنسانية إيطالية عن مصير 78 مهاجراً هربوا على متن قارب من ليبيا.

وكتبت منظمة «ميديترينيا سيفنج هيومانز» غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر) اليوم الإثنين، إن «القارب المذكور كان في وضع صعب، وعلى متنه نحو 78 شخصًا، من بينهم امرأتان و4 أطفال، فروا من ليبيا».وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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وذكرت المنظمة الإنسانية أن المهاجرين أخبروها، إنهم «كانوا يهيمون في عرض البحر لمدة 3 أيام، وقد تعطل محرك قاربهم، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية»، وأنها «أبلغت سلطات مالطا بالأمر». واختتمت بالسؤال: “ما الذي حلّ بهم يا ترى؟».

وتسجل تدفقات الهجرة انتعاشا ملحوظا في منطقة وسط البحر المتوسط نظرا لتحسن أحوال الطقس، بينما تعزو قوى المعارضة السياسية الإيطالية ذلك الى مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي الذي أصدرته مؤخرا حكومة ائتلاف حركة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي.

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