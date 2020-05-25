اليمنية توكل كرمان: «الثورات المضادة» تحتضر في ليبيا والبقية مجرد تفاصيل

زعمت الإخوانية اليمنية، توكل كرمان، أن بنغازي هي عاصمة «ثورة فبراير» الليبية، مدعية أنها لن تكون إلا جزءا من ليبيا «الثورة والحرية».

وقالت كرمان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عملياً «الثورات المضادة» تحتضر في ليبيا والبقية مجرد تفاصيل”.

وأضافت “صعبٌ على «الأحرار» أن يستسلموا، قدر «الكبير» بأن يظل كبيرا. كبيرة يا ليبيا”.

وكان تعيين موقع فيسبوك لتوكل كرمان في مجلس للإشراف على المحتوى داخل هذه المنصة الاجتماعية، قد أثار جدلاً واسعاً عربياً، ما أدى إلى هجوم واسع عليها، نظرا لتصنيف كرمان ضمن دائرة الإخوان المسلمين.

ولعل أبرز مصائب كرمان، تعود كذلك إلى توجهاتها السياسية، ومن ذلك علاقتها بتركيا، ودفاعها عن قطر وقد كانت فاعلة في الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فضلا عن انتقادها الدائم للسعودية والإمارات والهجوم المستمر عليهما.