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اليمنية توكل كرمان: «الثورات المضادة» تحتضر في ليبيا والبقية مجرد تفاصيل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت الإخوانية اليمنية، توكل كرمان، أن بنغازي هي عاصمة «ثورة فبراير» الليبية، مدعية أنها لن تكون إلا جزءا من ليبيا «الثورة والحرية».

وقالت كرمان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عملياً «الثورات المضادة» تحتضر في ليبيا والبقية مجرد تفاصيل”.

وأضافت “صعبٌ على «الأحرار» أن يستسلموا، قدر «الكبير» بأن يظل كبيرا. كبيرة يا ليبيا”.

وكان تعيين موقع فيسبوك لتوكل كرمان في مجلس للإشراف على المحتوى داخل هذه المنصة الاجتماعية، قد أثار جدلاً واسعاً عربياً، ما أدى إلى هجوم واسع عليها، نظرا لتصنيف كرمان ضمن دائرة الإخوان المسلمين.

ولعل أبرز مصائب كرمان، تعود كذلك إلى توجهاتها السياسية، ومن ذلك علاقتها بتركيا، ودفاعها عن قطر وقد كانت فاعلة في الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فضلا عن انتقادها الدائم للسعودية والإمارات والهجوم المستمر عليهما.

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الإخوان اليمن توكل كرمان ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مع احترامي / لليمنيين المجاهدين الصابرين في ارضهم وسواحلهم على البلاء الذي جاء من الامارات واللبنانيين الصليبيين واليهود القابعين في بلاد العرب .
    وهذه اليمنية لا تمثل اليمنيات الصابرات والمسبحات والحريصات على وطنهم داخل وطنهم .
    انما هذه الخاءنة صنيعة الصهيونية والشيعية والعلمانية المناديات بحرية المراءة والضلال المبين سواء في مصر او غيرها من دول الخليج المحتل .
    أهل اليمن المجاهدين الصابرين يعملون لاجل حماية وتحسين وطنهم وتاريخهم وشرفهم / والخونة الذين يحاولون ان يحمدوا بما لا يفعلوا وان ياخدوا عرق وجهد العاملين والوطنيين بكل سفالة وخسة ونذالة .
    (( وإذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فالله اعلم بإيمانهن ))
    فاذا كانت لدنيا تصيبها فخزي لهن ولهم عذاب عظيم .
    فاعلموا يا أهل اليمن الحقيقين ان هولاء لن يضروكم شيء – ان تصبروا وتتقوا فكل يعمل على شاكلته .
    وما كان ابراهيم يهوديا او نصرانيا بل كان مسلما حنيفا .
    فتمسكوا بالكتاب والسنة ولن يضروكم هولاء شيءا . فهم صنيعة الاستعمار .

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  • وما كان ابراهيم يهوديا او نصرانيا بل كان مسلما حنيفا .
    فقط تصحيح للآية الكريمة للمعلق
    التصحيح هو:
    { مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( آل عمران / 67)}

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    • بارك الله فيك . يا ابن طرابلس – والله هولاء ممن شاقوا الله ورسوله – والمؤمنين وأهليهم – فتسلم يداك . للتصحيح .

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