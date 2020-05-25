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«اشتيوي»: قتلنا الكثير من المرتزقة الروس في الماضي دون أن تقع في أيدينا «جثة واحدة»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عمران اشتيوي، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “إعلامي بعملية بركان الغضب”، إن: “قوات بركان الغضب بذلت جهداً كبيراً طوال شهور لإثبات وجود المرتزقة الفاغنر الروس، وسبق أن أصابوا هذه العناصر، لكن هذه المليشيات كانت تبذل جهداً مضاعفاً حتى لا تقع الجثث في أيدينا، رغم أننا قتلنا الكثير منهم” على حد زعمه.

أضاف “اشتيوي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، قائلاً: “المرتزقة الروس لم يستطيعوا سحب الجثة التي بين أيدينا رغم بذلهم لجهود كبيرة وهذا دليل على ضعفهم، وسنقدم الجثة لإثبات وجود هذه العناصر الروسية، ووزارة الخارجية تعد ملفاً كاملاً للمجتمع الدولي مع هذه الجثة” على حد تعبيره.

وواصل “اشتيوي” قائلاً: “كل الدلائل تؤشر على انتصار قوات بركان الغضب، وهي ستتقدم في العديد من المناطق الفترة المقبلة لتحررها من قوات حفتر، وليس صحيحاً ما قاله متحدث حفتر أحمد المسماري من سيطرتهم على مناطق واسعة، فما يحدث أن المعركة تتطور لكن لصالح قواتنا” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالمرة خليهم يقدموا ملف المرتزقه السوريين والأتراك الموجودين حاليا في طرابلس والدواعش الذين كنتم تجلبونهم الى بنغازي ودرنه من تركيا عن طريق مصراته

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