غلق محل حلويات فى جنزور بعد إصابة عدد من المواطنين بالتسمم

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين، أنه تم اغلاق معمل حلويات بعد الكشف عن بيعه حلوى أصابت مواطنين بحالات تسمم فى بلدية جنزور.

وأضاف المكتب الاعلامى المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم أخذ عينات من المواد الاساسية بمحل ” البيت الليبي للحلويات” وتحليلها بالمعامل لمعرفة أسباب التسمم.

ودعا المكتب المواطنين الذين تعاملوا مع المحل المذكور ويعانون من أعراض التسمم الغدائي بالتوجه للكشف فورا إلي أقرب مركز طبي.

