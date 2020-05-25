«سعيد امغيب»: «الإخوان» رفضوا تسليم السلطة عام 2014 للبرلمان بأوامر تركية وقطرية

قال النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، إن البرلمان الليبي هو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي بكافة أطيافه، وقد جاء عبر انتخابات ليبية حرة شارك فيها كل الشعب الليبي من مختلف المناطق.

أضاف “امغيب” في مداخلة هاتفية مع قناة “24” السعودية، أن: “الإخوان المسلمين بعد انتخاب مجلس النواب رفضوا تسليم السلطة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام عام 2014 وقاموا بانقلاب فجر ليبيا واجتاحوا المدن الرافضة لسيطرة المليشيات والإخوان على مفاصل الدولة الليبية”.

وأوضح “امغيب” أن البرلمان كان يهدف إلى استلام السلطة من المؤتمر الوطني العام والإعداد إلى انتخابات رئاسية للدولة، لكن الإخوان المسلمين بإيعاز من تركيا وقطر رفضوا تسليم السلطة، وبالتالي ظل الجسم الوحيد الشرعي هو البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.