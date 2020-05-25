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شكوك بشأن خلل في عملية حجر الليبيين في الخارج

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

ما يزال الوضع الوبائي لجائحة كورونا في ليبيا يثير القلق خصوصا بعد اكتشاف حالات قدمت من تركيا على متن رحلتين مختلفتين إضافة إلى شخص عائد من تونس.

وهو الأمر الذي دعا الكثيرين لمطالبة الجهات المسؤولة بمحاسبة من عملوا في اللجان التي حصرت الليبيين في الخارج وعملت على عودتهم بعد أن أجرت الكشف عليهم وأدخلتهم في حجر لمدة أربعة عشر يوميا ، إلا أن الإصابات التي أتت عبر الطائرة تؤكد أن هناك خللا كبيرا حدث في عمليات الحجر.

ميدانيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن آخر حصيلة للوضع الوبائي المحلي ليوم الأحد في ليبيا.

وأوضح المركز أنه لم تسجل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا عقب فحص 413 حالة، وأن أول حالة من ضمن العائدين من تركيا، تماثلت للشفاء.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات في ليبيا بلغ 75 حالة، منها 32 حالة نشطة وتخضع للعلاج في المراكز المختصة، و40 حالة تعافت تماما وعادت إلى حياتها الطبيعية، وعدد الوفيات بسبب فيروس كورونا توقف عند 3 حالات فقط.

ومع مواصلة شركات الطيران الليبية إعادة العالقين في الخارج من عدة دول ينتشر فيها الوباء، تزداد مخاوف الليبيين من أن يزيد عدد الحالات وتنتشر عدة بؤر للفايروس في ليبيا في وقت ما تزال فيه البنية التحتية لقطاع الصحة شبه معدومة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نداء وطن ..حفاظاً علي ليبيا الحبيبة وثروتها..
    لوحظ في الفترة الأخيرة إبتكار أو إستحداث طرق جديدة لإهدار المال العام وللأسف إستخدام الطب وجائحة كورونا كوسيلة لتحقيق ذلك..
    نعم … وطني الحبيب ليبيا أصبحت من الدول التي توزع أموالها والتي تعد بالملايين من الدولارات علي أوهام يعتقد أنها علمية وتحد من إنتشار جائحة كورونا … ولكن !!؟

    في حقيقة الأمر جانبها الصواب وذلك للأعتبارات والأسباب التي سوف أسردها لاحقاً.. وأملي وطيد في الحد وإيقاف تلك الطرق والوسائل والمهازل التي من خلالها تهدر الأموال بغير حق وتتصارع علي ذلك الشركات والفنادق ومعامل التحاليل الخاصة في بعض الدول علي إقتنائها وإستحواذها….. ولعل نتائج السياسة المتبعة حالياً من إزدياد الحالات المصابة بهدا الڤايروس وأغلبهم من أخوتنا العائدين مؤخراً … هدا بعد إتباع البرنامج العلمي الذي يطبق حالياً لخير دليل علي فشله وعدم جودته … بل علي العكس يعتبر أحد الأسباب التي تساهم في إنتشار هذه الجائحة في وطني الحبيب …!!!
    فهل من مستجيب !! ؟

    من المعروف علمياً ان العدوي بڤايروس كورونا تنتقل عن طريق القطيرات والرذاذ فعندما يخالط شخص مصاب تظهر لديه أعراض تنفسية (مثل السعال أو العطس) مخالطة لصيقة (في حدود مسافة مترين تقريباً) وفي فترة زمنية قصيرة تعد بالدقائق أو الساعات شخص أخر سليم تعرض أغشيته المخاطية (الفم والأنف) أو ملتحمته (العين) لقطيرات تنفسية يُحتمل أن تكون معدية وقد تنتقل العدوى أيضاً عن طريق أدوات ملوثة توجد في البيئة المباشرة المحيطة بالشخص المصاب بالعدوى وذلك عن طريق اللمس هدا بالإضافة إلي العدوى بالهواء وذلك في وجود ميكروبات داخل نوى القطيرات التي تعتبر عموماً جسيمات يساوي قطرها 5 ميكرومترات أو أقل ويمكن بقاؤها في الهواء لفترات زمنية طويلة ويتم إنتقالها من شخص مصاب إلى أخر سليم … وهدا غالباً ماتوصل إليه العلماء حتي تاريخه .

    … في الوقت الذي أحي فيه جهود وإجتهادات إخوتي وزملائي في اللجان المشرفة علي مكافحة وعلاج جائحة ڤايروس كورونا …إلا أن الأجراءات المتخدة حالياً لتسهيل رجوع الليبين العالقين بالخارج لوطنهم الحبيب غير مثالية وغير صحيحة علمياً !؟ وقد تكون مثالية إذا ماتوفرت فيها الشروط والمعطيات التالية وذلك بغض النظر علي المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف وتهدر علي تنفيذها ؛

    كيف تكون مثالية وصحيحة علمياً !!؟؟؟
    ٠ يتم نقل الأخوة المواطنين الذين تم حجرهم ثلاثة أسابيع وأجريت لهم التحاليل في بداية الحجر وفي نهايته وكانت النتائج سلبية لكل الأخوة دون إستثناء أو محاباة مباشرة من الفندق في سيارات نقل خاصة معقمة ويكون المواطنين لابسي كمامات وقفازات مباشرة للطائرة وتتخد كافة الأجراءات الوقائية داخل الطائرة .
    ..دون المرور بخطوط الطيران ولا بالجوازات ولابقاعات الأنتظار للطائرة ولا يتم الأختلاط أثناء تلك الفترة مع غيرهم من المسافرين من مختلف الجنسيات والدول الذين قد يكونوا مصابين أو لم يلتزموا بقواعد وطرق الوقاية وكذلك لا يسمح لأخوتنا العالقين بالتنقل وشراء بعض الأشياء من السوق الحرة دون التأكد من عدم تعرضها للفيروس ودخول الحمامات ولمس المقابض …. وغيرها من الاحتياطات الواجب إتخادها لتجنب العدوي بڤايروس كورونا … بدون شك أن العدوي قد تنتقل لأي مسافر خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة والتي تعد بالساعات كل ذلك يتم في مكان مقفل داخل المطار !!!!!
    هذا ناهيك عن نتائج التحاليل وجودتها وجودة المعامل التي أجريت فيها التحاليل وهل تتبع وزارات الصحة في تلك الدول… هدا بالأضافة لأنه تبت علمياً بأن النتائج قد تكون سلبية عدة مرات وفي فترة زمنية تصل لأكثر من ثلاثة أسابيع … إلخ.

    زد علي ذلك التجاوزات والمحاباة وعدم الأحترام ولعل أكبر دليل ماحدث مؤخراً عندما رجع الأخوة العالقين بتركيا .

    عموماً …
    أعتقد أن الطريقة المثلي للرجوع بأخوتنا العالقين في الخارج والحد من إنتشار ڤايروس كورونا في وطني الحبيب وكذلك لمنع إهدار المال العام والذي يعد بالملايين من الدولارات والاستفادة من هذه المبالغ وإستثمارها لأي حالة طارئة مستقبلاً لاسامح الله حيث من المعروف أن هذه الجائحة قد تعود مرة أخري وبموجة مختلفة في فصل الشتاء … هذا وبالأظافة لذلك أسوة بالخطوات التنظيمية المتبعة في معظم دول العالم المتقدم والذين أستقبلوا كل مواطنيهم العالقين والذين يعدوا بالملايين .

    أقترح …خطة سريعة نأمل في تطبيقها وتنفيذها علي أن يلتزم أبناء وطني العالقون في الغربة دينياً وقانونياً بنجاحها وذلك للحد من معاناتهم وغربتهم وحفاظاً علي بقية أخوتهم وأهاليهم ووطنهم الذي رحب بهم وآواهم … وكذلك للمحافظة والأستفادة من المبالغ المالية التي تهدر بدون نتائج إيجابية تذكر … وتتكون من الآتي :

    •المرحلة الأولي :
    – يعمم علي جميع الأخوة المواطنين الذين يرغبون في الرجوع لأرض الوطن التأكد من حالتهم الصحية وذلك ( بعدم وجود أعراض الزكام ، درجة حرارة مرتفعة ، أرتداء الكمامة والقفازات …. لأنه في وجود هذه الأعراض المسافر سوف يرفض من السفر )
    – يتم الكشف علي المسافرين قبل صعود الطائرة بالطرق المتبعة حالياً ( درجات الحرارة والحالة الصحية العامة …) + توزيع كمامات وقفازات جديدة للبسها طيلة فترة الرحلة حتي الوصول لأرض الوطن .. مع أخد الاحتياطات في توزيع أماكن الجلوس للمسافرين ( التباعد 2 متر ) وتوزيع وجبة خفيفة جداً .
    – عند الوصول لأرض الوطن يتم أخد المواطنين مباشرة من الطائرة إلي قاعات أو خيم إنتظار تكون جاهزة لإستقبالهم ( بها كراسي وعدد من الطاولات والأسرة ..موزعة علي بعد 2 متر ) في كل خيمة 50 مواطن .
    – يتم أخد العينات وإجراءالتحاليل اللازمة لڤيروس كورونا والذي يستغرق ( 2-4 ساعات ) وهذه النوعية من التحاليل تستخدم في بعض الدول كأمريكا وكوريا وبريطانيا وغيرها …خلال هذه الفترة تتم الاجراءات القانونية اللازمة كالجوازات … وإنتظار نتائج التحاليل .
    – المواطنين الذين نتائجهم سلبية يتم حجرهم في فنادق مجهزة أو في أماكن الحجز التي تم تحضيرها سابقاً أو في بيوتهم .. شريطة الموافقة علي الآتي :
    يلتزموا بالإرشادات والتعليمات والنصائح التي من أساسها وضعت لحمايتهم وحماية عائلاتهم ووطنهم من كل مكروه … فإن كانوا في الحجر الصحي المنزلي يجب عليهم الالتزام والتقيد والانضباط بكل التعليمات … عليهم عدم المخالطة والتباعد الاجتماعي حتي مع بقية أفراد العائلة وعدم الخروج من البيت والتبليغ عن أي أعراض تواجهم أ ثناء فترة الحجر … وغيرها
    وعلي بقية أفراد العائلة إتباع كافة الإرشادات للحد من إنتشار هدا الوباء وعدم التردد في الاستشارة عند الحاجة وعدم إخفاء أي أعراض قد تساعد في التشخيص المبكر .

    علي ان يتم متابعتهم بفرق خاصة من الشرطة ومخاتر المحلة وكذلك بفرض تنزيل موقع متابعة من النت والاتصال بهم دورياً للتأكد من التزامهم … وفي حالة عدم الالتزام أو الانضباط تتخد مخالفات مادية وقانونية وقضائية تصل إلي السجن وسحب جوازات السفر … وذلك للشروع في القتل …وغيرها.

    – في حالة التحاليل الإيجابية بڤيروس كورونا يتم تحويل المريض مباشرة بسيارة أسعاف خاصة وطاقم طبي وطبي مساعد خاص لديهم كافة مستلزمات الحماية الشخصية ويتم التنسيق مع المستشفيات التي تم أفتتاحها بالخصوص.
    * المرحلة الثانية.
    – يتم التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية علي تكليف فريق مهمته متابعة الأخوة المواطنين المصابين بڤيروس كورونا أو الذين تحت الحجر الصحي المنزلي وغيره … علي ان تصرف لهم مكافأة مالية ومنحهم المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية وتكون تبعيتهم مباشرة لوزارة الداخلية.
    ونأمل من الأخوة أصحاب القرار والمناصب والمراكز والذين … لا شك في وطنيتهم وحرصهم علي وطنهم الحبيب ليبيا ومصلحة أبناء وطنهم الغالي وأهاليهم وأسرهم المساهمة والاصرار وعدم التهاون علي تطبيق … كلنا تحت القانون … دون إستثناءات أو محاباة أو تميز وبذلك نمنع المأسي والكوارث والآم التي لازالت تحدث في بعض الدول كأيطاليا وأسبانيا وأمريكا وغيرها .

    والله ولي التوفيق … حفظ الله ليبيا

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