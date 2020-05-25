شكوك بشأن خلل في عملية حجر الليبيين في الخارج

تقرير 218

ما يزال الوضع الوبائي لجائحة كورونا في ليبيا يثير القلق خصوصا بعد اكتشاف حالات قدمت من تركيا على متن رحلتين مختلفتين إضافة إلى شخص عائد من تونس.

وهو الأمر الذي دعا الكثيرين لمطالبة الجهات المسؤولة بمحاسبة من عملوا في اللجان التي حصرت الليبيين في الخارج وعملت على عودتهم بعد أن أجرت الكشف عليهم وأدخلتهم في حجر لمدة أربعة عشر يوميا ، إلا أن الإصابات التي أتت عبر الطائرة تؤكد أن هناك خللا كبيرا حدث في عمليات الحجر.

ميدانيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن آخر حصيلة للوضع الوبائي المحلي ليوم الأحد في ليبيا.

وأوضح المركز أنه لم تسجل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا عقب فحص 413 حالة، وأن أول حالة من ضمن العائدين من تركيا، تماثلت للشفاء.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات في ليبيا بلغ 75 حالة، منها 32 حالة نشطة وتخضع للعلاج في المراكز المختصة، و40 حالة تعافت تماما وعادت إلى حياتها الطبيعية، وعدد الوفيات بسبب فيروس كورونا توقف عند 3 حالات فقط.

ومع مواصلة شركات الطيران الليبية إعادة العالقين في الخارج من عدة دول ينتشر فيها الوباء، تزداد مخاوف الليبيين من أن يزيد عدد الحالات وتنتشر عدة بؤر للفايروس في ليبيا في وقت ما تزال فيه البنية التحتية لقطاع الصحة شبه معدومة.

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