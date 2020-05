منظمة إيطالية تتسائل عن مصير 78 مهاجرا هربوا من ليبيا بعد تعطل قاربهم قبالة السواحل المالطية

أعلنت منظمة “ميدتيرانيا لإنقاذ البشر” الإيطالية، أن 78 مهاجرا بينهم إمرأتان و 4 أطفال، كانوا قد هربوا من ليبيا على متن قارب منذ عدة أيام.

وأوضحت المنظمة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القارب كان فى وضع صعب بعد أن تعطل المحرك وظل المهاجرين فى البحر لمدة ثلاثة أيام في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وأشارت المنظمة أنها كانت قد أبلغت السلطات المالطية بالواقعة للتحرك وانقاذهم، متسائله عن مصير هؤلاء المهاجرين الآن.

ويذكر أن ليبيا تشهد أوضاع صعبة مما يضطر بعد المواطنين للهجرة غير الشرعية، كما أن الهجرة غير الشرعية تشهد انتعاشا ملحوظا في منطقة وسط البحر المتوسط نظرا لتحسن أحوال الطقس، بينما تعزو قوى المعارضة السياسية الإيطالية ذلك الى مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي الذي أصدرته مؤخرا حكومة ائتلاف حركة “خمس نجوم” الحزب الديمقراطي.

