الزايدي: ليبيا لن تكون قاعدة للإرهاب ولا وكرا للمجرمين

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، مصطفى الزايدي، أن ليبيا لن تكون قاعدة للإرهاب ولا وكرا للمجرمين ولا ملاذا للإرهابيين.

وقال الزايدي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أبواق الإخوان، مدعو الدفاع على الدولة المدنية، ماذا تقولون على اعتقال الداعشي المجرم السوري مساعد الخليفة المزعوم وأمير ولاية أفريقيا الداعشية الوهمية ابوبكر الرويضاني في كمين اليرموك”.

وأضاف “أما نحن فنجزم أن ليبيا لن تكون قاعدة للإرهاب ولا وكرا للمجرمين ولا ملاذا للإرهابين، فراجعوا من قتل ومن أسر منهم طيلة سنوات ثورة الكرامة”.

وتابع “ستدركون مدى تصميم القوات المسلحة العربية الليبية على محاربة الارهاب وتطهير البلاد منه، رغم حملات الإخوان الدعائية المحبوبة وأكاذيبهم المسمومة. المجد للوطن”.

وكانت القوات المسلحة الليبية، قد ألقت أمس الأحد، القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني وهو يقاتل مع مليشيات السراج.

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، فى إيجاز صحفي: “إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى ابوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام”.

وتابع “قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة”.

يذكر أن الرويضاني من سكان منطقة باب عمرو في محافظة حمص – سوريا، داعشى سوري الجنسية تابع مليشيا (فيلق الشام) بآمرة المدعو (صلاح العراقي) الموالي إلى تركيا، يملك سجلا حافلا من الإجرام من عمليات نهب وسرقة واغتصاب وتصفيه وعمليات أخري من تعذيب وخصوصا أثناء تواجده في مدينة عفرين قبل قدومه إلى ليبيا.