الزائدي :ليبيا لن تكون قاعدة للإرهاب

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الضوء على القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش في سوريا، المدعو محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضان.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أبواق الإخوان، مدعوا الدفاع على الدولة المدنية، ماذا تقولون على اعتقال الداعشي المجرم السوري مساعد الخليفة المزعوم وأمير ولاية أفريقيا الداعشية الوهمية ابوبكر البويضاني في كمين اليرموك” مضيفا “أما نحن فنجزم أن ليبيا لن تكون قاعدة للإرهاب ولا وكرا للمجرمين ولا ملاذا للإرهابين، فراجعوا من قتل ومن أسر منهم طيلة سنوات ثورة الكرامة، وستدركون مدى تصميم القوات المسلحة العربية الليبية على محاربة الإرهاب وتطهير البلاد منه، رغم حملات الإخوان الدعائية المحمومة وأكاذيبهم المسمومة” .