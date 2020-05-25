ليبيا: "انسحاب مقاتلين روس يدعمون قوات حفتر من العاصمة نحو وسط البلاد"

أكدت مصادر أن مقاتلين روس يدعمون قوات المشير حفتر انسحبوا من العاصمة إلى مطار بني وليد، قبل أن يتوجهوا إلى قاعدة تابعة لقوات حفتر وسط ليبيا. واعتبر المحلل السياسي إسماعيل السنوسي أن مغادرة المقاتلين الروس تضاف إلى سلسلة الهزائم، التي منيت بها قوات حفتر في الأيام الأخيرة.

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