ليبيا: "انسحاب مقاتلين روس يدعمون قوات حفتر من العاصمة نحو وسط البلاد"

أكدت مصادر أن مقاتلين روس يدعمون قوات المشير حفتر انسحبوا من العاصمة إلى مطار بني وليد، قبل أن يتوجهوا إلى قاعدة تابعة لقوات حفتر وسط ليبيا. واعتبر المحلل السياسي إسماعيل السنوسي أن مغادرة المقاتلين الروس تضاف إلى سلسلة الهزائم، التي منيت بها قوات حفتر في الأيام الأخيرة.
تعليقات
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موقع مأجور من قطرائيل يروج لاكاذيب ساذجة ليغطى على فضيحة المرتزقة السوريين والاحتلال التركى والدواعش نرى منهم اسرى بالصوت والصورة ولم نرى اسير من الفنكوش فاغنر ولا الجندويد فالجيش الوطنى يحارب بسواعد ابناؤه ولايحتاج لمقاتلين من الخارج فهو يدافع عن سيادة وكرامة وطن بينما الخوان يدافعون عن مصالحهم الشخصية وينهبون الوطن ويتحالفوا مع الشيطان
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فرنسا 24 وبيبيه سى ورويتر وغيرها من وسائل اعلام مرتشية من قطرائيل كاذبة وحتى ترامب رئيس اكبر دولة عظمى لايثق فى الصحفيين وقال لهم امس اتمنى ان اضعكم على صاروخ وارسلكم للفضاء للتخلص منكم فاليوم نرى صحافة صفراء باعت اقلامها لمن يدفع من المفسدين والارهابيين اتفوووووه عليكم فاى صحافة تحترم نفسها لاتنشر اكاذيب وفبركة بلا اى دليل سوى كلام بغبغانات غبية حتى فى فبركتها الغير منطقية
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