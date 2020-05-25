«البريقة»: بيع 5.25 مليون لتر بنزين و 20.5 ألف أسطوانة غاز يومي السبت والأحد

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الإثنين، الكميات المباعة من المنتجات النفطية في المناطق الوسطى والشرقية ليومي السبت والأحد، موضحة أن إحمالي كميات البنزين 95 المباعة بلغت 5.25 مليون لتر، معظمها من مستودع رأس المنقار.

وقالت إن إجمالي الكميات المباعة من الغاز المسال وصلت إلى 20.5 ألف أسطوانة، بواقع 14.63 أسطوانة من مستودع رأس المنقار، و 5.88 ألف أسطوانة من مستودع طبرق.

أما الكميات المباعة من وقود الديزل فقد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى نحو 7 آلاف و 831 لتر معظمها خرج من مستودع رأس المنقار، في حين بيع من وقود الطيران 491 ألف لتر من مستودع طبرق.

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