اخبار ليبيا الان

«البريقة»: بيع 5.25 مليون لتر بنزين و 20.5 ألف أسطوانة غاز يومي السبت والأحد

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الإثنين، الكميات المباعة من المنتجات النفطية في المناطق الوسطى والشرقية ليومي السبت والأحد، موضحة أن إحمالي كميات البنزين 95 المباعة  بلغت 5.25 مليون لتر، معظمها من مستودع رأس المنقار.

وقالت إن إجمالي الكميات المباعة من الغاز المسال وصلت إلى 20.5 ألف أسطوانة، بواقع 14.63 أسطوانة من مستودع رأس المنقار، و 5.88 ألف أسطوانة من مستودع طبرق.

أما الكميات المباعة من وقود الديزل فقد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى نحو 7 آلاف و 831 لتر  معظمها خرج من مستودع رأس المنقار، في حين بيع من وقود الطيران 491 ألف لتر من مستودع طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك