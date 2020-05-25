المداغي يتابع تنفيذ حظر التجول في العيد

قام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية عميد محمد المداغي رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بجولة تفقدية لسير العمل بالدوريات والتمركزات الأمنية المعنية بتنفيذ قرار حظر التجول الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المداغي شدد خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع المخالفين للحظر مبيناً أن الغرفة الرئيسية أصدرت التعليمات لكافة المكونات الأمنية بالوزارة بضرورة التشديد خلال فترة أيام عطلة العيد موضحاً على أن هذه الإجراءات تأتي أولاً في مصلحة المواطن للحفاظ على صحته.

وطالب المداغي المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على سلامة الجميع.