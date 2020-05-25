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امغيب: على مسلحي الوفاق العودة إلى رشدهم وعمدم القتال مع المستعمر فلن ينفعكم أردوغان وعملائه

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب نصيحة لكل الشباب المغرر به الذين يقاتلون في صفوف المليشيات وجنباً إلى جنب مع المرتزقة في كل محاور القتال.

امغيب قال في تدوينه له عير صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “هذه النصيحة لن تسمعوها من اردوغان والسراج ولا من الصادق الغرياني وعلى الصلابي ولا من وباشاغا وبادي والجويلي” .

ودعا الشباب المغرر به إلى العودة لمنازلهم أولاً وعدم القتال مع من يريدون احتلال الارض وانتهاك الأعراض ونهب الثروات والمقدرات عودوا إلى امهاتكم واطفالكم وزوجاتكم قبل فوات الأوان ولا تكونوا وقوداً لهذه الحرب التي ان ربحتم فيها خسرتم وطنكم وشرفكم وإن خسرتم فيها فقدتم ارواحكم وفقدتم من تحبون بحسب قوله.

كما حثهم على مراجعة أنفسهم والعودة إلى رشدهم لأن أردوغان لن ينفعهم ولا عملائه الذين ذكرهم، مشيراً إلى أن الأيام القادمة لا طاقة لهؤلاء الشباب بها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الاخوان لايقرأون التاريخ ولاينظروا حولهم فى مصر والسودان فاين الخوان الان فالجيش المصرى والسودانى تحالفوا مع الشعب واسقطوا حكم الاخوان وغدا سيسقطوا فى ليبيا وتونس كمان فمن يستقوى بالشعب كسبان ومن يستقوى بالمحتل خسران ونهايته التوهان انظر الى طالبان 18 سنة لم تستطع امريكا باحتلالها لافغانستان ان تهزمهم فهل تركيا اقوى من امريكا بالطبع لا وجه المقارنة بين الاسد الامريكى والكلب التركى

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  • ما احلى العودة الى النشيد الوطنى الليبى قبل نكبة فبراير فهو مناسب للمجاهدين للتصدى للمحتل التركى
    الله أكبر الله أكبر

    الله أكبر فوق كيد المعتدي

    والله للمظلوم خير مؤيد

    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي

    بلدي ونور الحق يسطع في يدي

    قولوا معي قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي

    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي

    بالحق سوف أرده وبمدفعي

    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي

    قولوا معي قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي

    قولوا معى الويل للمستعمر

    والله فوق الغادر المتكبر

    الله أكبر يا بلادى كبري

    وخذى بناصية المغير ودمري

    قولوا معى قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي.

    رد

  • الخونة والعملاء عليهم الخزي والعار وتبرئت منهم قبائلهم وأهلهم الى يوم القيامة

    .youtube.com/watch?v=8AKcsYhB6cM

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