اخبار ليبيا الان

خرجوا من ليبيا.. 78 مهاجرا يواجهون مصيراً غامضاً وسط البحر

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه 78 مهاجرا غير قانوني مصيراً غامضاً بعد مغادرتهم الشواطئ الليبية باتجاه مالطا، بحسب ما ذكرته منظمة Mediterranean saving humans في تغريدة عبر حسابها بتويتر.

وأشارت المنظمة الإيطالية إلى أنها تلقت معلومات بشأن القارب الذي كان يحمل 78 مهاجرا بينهم امرأتان و4 أطفال، تفيد بأنه ظل عالقا في البحر لنحو 72 ساعة بعد تعطل محركه.
وأكدت المنظمة أنها تواصلت مع السلطات المالطية بعدما علمت أن القارب علق داخل حدود منطقة البحث والإنقاذ المالطية، لتقديم المساعدة للمهاجرين العالقين على متنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك