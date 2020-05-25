خرجوا من ليبيا.. 78 مهاجرا يواجهون مصيراً غامضاً وسط البحر

يواجه 78 مهاجرا غير قانوني مصيراً غامضاً بعد مغادرتهم الشواطئ الليبية باتجاه مالطا، بحسب ما ذكرته منظمة Mediterranean saving humans في تغريدة عبر حسابها بتويتر.

وأشارت المنظمة الإيطالية إلى أنها تلقت معلومات بشأن القارب الذي كان يحمل 78 مهاجرا بينهم امرأتان و4 أطفال، تفيد بأنه ظل عالقا في البحر لنحو 72 ساعة بعد تعطل محركه.

وأكدت المنظمة أنها تواصلت مع السلطات المالطية بعدما علمت أن القارب علق داخل حدود منطقة البحث والإنقاذ المالطية، لتقديم المساعدة للمهاجرين العالقين على متنه.

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