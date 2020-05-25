منظمة إنسانية إيطالية: ما الذي حدث لـ78 مهاجرا هربوا من ليبيا؟

تساءلت منظمة إنسانية إيطالية عن مصير 78 مهاجراً هربوا على متن قارب من ليبيا، مشيرة إلى أن القارب المذكور كان في وضع صعب للغاية.

وكتبت منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر) الاثنين” “إن القارب المذكور كان في وضع صعب، وعلى متنه كان هناك حوالي 78 شخصًا، من بينهم امرأتان و4 أطفال، فروا من ليبيا”.

وذكرت المنظمة الإنسانية أن المهاجرين أخبروها، أنهم كانوا يهيمون في عرض البحر لمدة 3 أيام، وقد تعطل محرك قاربهم، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وأنها قامت بإبلاغ سلطات مالطا بالأمر.

واختتمت بالسؤال: “ما الذي حلّ بهم يا ترى؟”.

وتشهد تدفقات الهجرة انتعاشا ملحوظا في منطقة وسط البحر المتوسط نظرا لتحسن أحوال الطقس، بينما تعزو قوى المعارضة السياسية الإيطالية ذلك الى مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي الذي أصدرته مؤخرا حكومة ائتلاف حركة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي.

وكانت مسألة الهجرة غير الشرعية، قد شهدت انتعاشا ملحوظا بعد عودة المليشيات إلى صبراتة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحمن ميلاد الملقب بالـ«بيدحا» والتابع لخفر سواحل السراج والمطلوب دوليا بتهمة الاتجار بالبشر.

ووصل 400 مهاجر غير شرعي، أمس الأحد، إلى شاطئ في بالما دي مونتيكيارو في مقاطعة أغريجينتو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، كان هؤلاء المهاجرون قد تركتهم سفينة على بعد أمتار قليلة من الشاطئ، والتي أقلعت على الفور مرة أخرى بمجرد إنزال المهاجرين غير الشرعين، والذين ينحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هذا وتفرق المهاجرون في المناطق الريفية المحيطة بالشاطئ بمجرد أن وطأت أقدامهم الأراضي الإيطالية.

ووردت أمس نداءات استغاثة بوجود قارب في وضع صعب في البحر المتوسط، حيث أبحر 78 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ ثلاثة أيام من شواطئ ليبيا.