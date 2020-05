نفى النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان “حميدتي”، ما تردد حول اتهام قوات الدعم السريع بالقتال في ليبيا.

وأوضح حميدتي فى تصريحات إعلامية، أن السودان حاولت الوساطة في ليبيا ولكن لم تلقى مبادرتها استجابة، مؤكدا أن الادعاء بوجود قوات من الدعم السريع فى ليبيا كاذب ولا أساس له .

