الأمير محمد الرضا يهنئ الأمة الليبية بعيد الفطر ويجدد الدعوة إلى المصالحة الوطنية

وجه الأمير الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي التهنئة إلى الأمة الليبية وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر، وجدد في رسالة أصدرها بهذا الخصوص الدعوة إ‘لى انتهاج سبيل المصالحة الوطنية والحوار الأخوي البناء، الذي وصفه بأنه اللبنة الأساس لوقف الانقسامات والصراعات والحروب التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار الأمير محمد الرضا إلى أن هذه الحروب أدت إلى «توقف عجلة التنمية والبناء، وإهدار الثروات والمقدرات البشرية والمادية، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي لا يعيش تفاصيلها القاسية إلا أفراد شعبنا البسطاء، الذين آن لهم أن يُرفع عن كاهلهم هذا العناء والشقاء».

وقال «لا يفوتنا أن نبتهل إلى الله العلي القدير وفي ظلِّ الظروف الإستثنائية الّتي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، أن يقي الإنسانية وشعوب الأرض شرورهذا الوباء وأن يرفع عن شعبنا وبلادنا ويلات الحروب والبلاء».

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