«عميش»: تقدمت بالشكر لـ«أردوغان» على ما قدمه لـ«ليبيا» حتى الآن

قال القيادي الليبي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش، إنه قدم الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ما قدمه إلى ليبيا، على حد تعبيره، خلال لقاء قيادات الجالية المسلمة اليوم مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان برعاية اتحاد المنظمات الاسلامية الامريكية USCMO وسكرتيرها العام أسامة الجمال ومشاركة السفير التركي في أمريكا ساردار كيليتش.

قال “عميش” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لقد شاركت ممثلاً عن الجمعية الاسلامية الامريكية ماس وهي إحدي أكبر المؤسسات الاسلامية العاملة في الساحة الامريكية بألالاف الاعضاء وعشرات الفروع في كل أمريكا، ولقد انتهزت الفرصة بالاضافة الي شكر تهنئة فخامته للجالية المسلمة والتأكيد علي العلاقات المتميزة المهمة بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية ودور الجالية المسلمة الامريكية في ربط جسور التعاون بين وطننا أمريكا ورائدة العالم الاسلامي في تركيا وتهنئة أشقائنا الاتراك في عيدهم وعيدنا”.

أضاف “عميش”: شاركت لأشكره علي ماقدم ويقدم في ليبيا ووقوفه الراسخ مع الشعب الليبي في معركته الضارية ضد الاستبداد وعسكرة الدولة ودعمه الدولة المدنية والاستقرار ومسار دولة القانون ولقد سلف ان ذكر موضوع ليبيا في كلمته حيث ذكر معارضته الشديدة لمشروع (الانقلابي حفتر) وهجومه علي الابرياء وجلب عدم الامن والاستقرار” على حد قوله.