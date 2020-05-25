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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 May, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الإثنين، الكميات المباعة من المنتجات النفطية في المناطق الوسطى والشرقية ليومي السبت والأحد، موضحة أن إحمالي كميات البنزين 95 المباعة بلغت 5.25 مليون لتر.

وقال المكتب الاعلامى للشركة إن إجمالي الكميات المباعة من الغاز المسال وصلت إلى 20.5 ألف أسطوانة ،كما أشارت إلى أن الكميات المباعة من وقود الديزل وصلت إلى نحو 7 آلاف و 831 لتر معظمها خرج من مستودع رأس المنقار، في حين بيع من وقود الطيران 491 ألف لتر من مستودع طبرق.