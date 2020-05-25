نفى وكيل ديوان المجلس البلدي غات الأنباء المتداولة حول وجود أربعة حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل بلدية غات.

وأكد وكيل ديوان البلدية أنه تواصل مع مدير مستشفى غات العام، وأن الحالة المعلن عنها لمهاجر غير شرعي ظهرت به بعض الأعراض المشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنها إرتفاع في درجة الحرارة، وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية لفحص الحالة ومنها التأكد من مستوى كريات الدم البيضاء في الدم وغيرها من الفحوصات الأولية التي تمكن الأطقم الطبية من معرفة أن الحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أو أنها أعراض لحمى موسمية، واتضح بعد الاختبارات الأولية أن معدل كريات الدم البيضاء طبيعي وجرى أخذ عينة من الحالة وسيتم إرسالها لمدينة سبها لإجراء اختبار ” PCR” لتأكد من خلوها من فايروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه لا يجب إصابة المواطنين بالهلع مبينا أنه سيتم الإعلان عن أي حالة مؤكدة في حال وجودها عبر القنوات الرسمية للمجلس البلدي غات، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والنصائح والإرشادات من الجهات المختصة في مكافحة فايروس كورونا المستجد.