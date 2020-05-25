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وزير تركي: نطمح لعلاقة على أعلى مستوى مع أفريقيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن تركيا عازمة على الرقي بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية إلى أعلى مستوى.

وأضاف أوغلو في مقال له حمل عنوان “الاتحاد مع أفريقيا ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى” أن اهتمام تركيا بأفريقيا ليس جديداً ومع ذلك، فإن التطورات الحالية هي ثمرة الاستقرار السياسي وسياسة تركيا الخارجية.

وأكد أوغلو أن تركيا سوف تواصل رعاية أولويات أفريقيا في جميع المنظمات والكيانات لا سيما الأمم المتحدة، كما أن هنالك رغبةً تركيةً في عقد قمة الشراكة الأفريقية التركية الثالثة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي مقال أوغلو في وقت تستمر فيه تركيا في تدخلاتها العسكرية في ليبيا وتزويد حكومة الوفاق بالمقاتلين المرتزقة الذين تجلبهم من الأراضي السورية لقتال الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تركيا موطن اليهود ـ وأفريقيا لاتحتاج للاتراك وعلاقتهم بتحسين إقتصادهم بعد الكوارث الطبيعية التي لحقت بهم .بسبب الغش في التجارة والصناعة ـ ومحاولة انشاء قواعد عسكرية بمعاونة ترامب . حتى الاتحاد الاوروبي الذي بدأ ينفصل دولة بعد أخرى بسبب تدخلات اليهود في المنطقة والاعمال بشكل غير منطقي , حتى تعامل أطراف الحكومة الليبية كان محدود بسبب أخطاء الاوروبيين وتدخلاتهم معى لايرانيين وخاصة في وجود تمويل مسلح أمريكي لأردوغان . ودعم من روسيا . فتركيا الان لعلى الارجح لا يوجد لها مغزي من علاقتها بالدول الافريقية أو حتى الاسيوية باعتبارها عضو في مايسمى الاتحاد الاوروبي العنصري , والهمجية الامريكية بعد كل هذه الكوارث الربانية من الله سبحانه وتعالى .

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