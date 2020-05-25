وزير تركي: نطمح لعلاقة على أعلى مستوى مع أفريقيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن تركيا عازمة على الرقي بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية إلى أعلى مستوى.

وأضاف أوغلو في مقال له حمل عنوان “الاتحاد مع أفريقيا ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى” أن اهتمام تركيا بأفريقيا ليس جديداً ومع ذلك، فإن التطورات الحالية هي ثمرة الاستقرار السياسي وسياسة تركيا الخارجية.

وأكد أوغلو أن تركيا سوف تواصل رعاية أولويات أفريقيا في جميع المنظمات والكيانات لا سيما الأمم المتحدة، كما أن هنالك رغبةً تركيةً في عقد قمة الشراكة الأفريقية التركية الثالثة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي مقال أوغلو في وقت تستمر فيه تركيا في تدخلاتها العسكرية في ليبيا وتزويد حكومة الوفاق بالمقاتلين المرتزقة الذين تجلبهم من الأراضي السورية لقتال الجيش الوطني.

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