أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب، الإثنين، أن قوات الوفاق تمكنت من تدمير آليتين مسلحتين و عدة مراصد لقوات “حفتر” بمحور الكازيرما.

The post ما تسمى بركان الغضب : تدمير آليتين لقوات ” حفتر “بمحور الكاريزما appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24