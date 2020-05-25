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مكالمة تكشف تآمر القذافي على السعودية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر تسجيل هاتفي موثق لمكالمة أجراها معمر القذافي قبل الإطاحة به مع وزير الخارجية العُماني يوسف العلوي تآمر القذافي لتفكيك المملكة العربية السعودية إلى دويلات.

وتناقلت وسائل إعلام عدة تفاصيل هذه المكالمة التي توضح مدى رغبة القذافي فترة حكمه في جعل السعودية مفككة على غرار الاتحاد السوفييتي وذلك عن طريق تحويل الحجاز إلى دولة هاشمية، ومناطق نجد وعسير ونجران والأحساء إلى دولة شيعية.

وكانت ذريعته في ذلك هي أن الولايات المتحدة الأميركية تخطط للتخلص من العائلة الحاكمة وأن الأميركيين ينظرون إلى النظام السعودي على أنه منتهي الصلاحية كونه يمثل خطرا على أميركا والسلام في المنطقة.

وقال القذافي إنه يفضل أن تقوم الدول العربية بمهمة تفكيك السعودية بدلا من تركها للولايات المتحدة التي رأى أنها ستتحول بذلك لخطر على العالم العربي، مشيراً إلى أن أميركا بدأت بالبحث عن بديل للسعودية.

واعتبر القذافي في سياق حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عدوا استراتيجيا للمنطقة، في حين قال إن السعودية تأتي بمثابة العدو الثانوي.

وثمّة مؤشرات إلى أن التسجيل تم في الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 أي الفترة التي شهدت علاقات سيئة بين القذافي والسعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ:

    السعوديةالان تبذر أموال الحجاج المسلمين من كل أنحاء العالم على مبانيهم الشاهقة وجذب السياح و الرفاهية والاسراف حتى أبنائهم وبناتهم هربوا منهم بأموال طائلة ـ وطبعا بتحالفهم هم أنفسهم مع إيران .ولبنان واسرائيل.!! ومنع الحج والعمرة للبيت عن المسلمين ـ وقفل المساجد ـ شئ يدعوا للاستغراب .. !! —- وليبيا لم تهاجم بلاد الحرمين ـ كما يهاجها اللبنانيين وغيرهم ـ فكل يعمل على شاكلته
    يكفي أن القائد استشهد وترك فيلم الرسالة للمسلمين بعد رفض السعودية ذلك الفيلم . وحاولوا إيقافه ـ وها هم الان يرقصون بسيوفهم وراء ترامب ..ويقصفون بلاد اليمن الأسلامية .ويشترون ذمم الخونة ومعهم المصريين .

    رد

    • الحق في القناة التي تنشر في مثل هذه الأخبار لا يقدرون عواقب هذه الأخبار على أمن ليبيا من الممكن أن يستغلها طرف محايد ويقوم بإدارة نفس النهج ومن ثم رفع دعاوي على ليبيا في حادثة تحدث او حدثت
      معمر القدافي بين يدي الله والله حرام الحديث على الأموات
      معمر القذافي طيلة حكمه لم يتآمر على اي دولة عربية ولا اجنبية

      رد
  • Avatar يقول وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ::

    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ:
    25 مايو، 2020 الساعة 2:19 م
    السعوديةالان تبذر أموال الحجاج المسلمين من كل أنحاء العالم على مبانيهم الشاهقة وجذب السياح و الرفاهية والاسراف حتى أبنائهم وبناتهم هربوا منهم بأموال طائلة ـ وطبعا بتحالفهم هم أنفسهم مع إيران .ولبنان واسرائيل.!! ومنع الحج والعمرة للبيت عن المسلمين ـ وقفل المساجد ـ شئ يدعوا للاستغراب .. !! —- وليبيا لم تهاجم بلاد الحرمين ـ كما يهاجمهم اللبنانيين وغيرهم ـ فكل يعمل على شاكلته
    يكفي أن القائد استشهد وترك فيلم الرسالة للمسلمين بعد رفض السعودية ذلك الفيلم . وحاولوا إيقافه ـ وها هم الان يرقصون بسيوفهم وراء ترامب ..ويقصفون بلاد اليمن الأسلامية .ويشترون ذمم الخونة ومعهم المصريين .

    رد

  • الصواعق ورياح على السعودية ـإسألوا أنفسكم عن ما يحدث لكم .

    .youtube.com/watch?v=3W11z9kid_k

    رد