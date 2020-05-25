مكالمة تكشف تآمر القذافي على السعودية

أظهر تسجيل هاتفي موثق لمكالمة أجراها معمر القذافي قبل الإطاحة به مع وزير الخارجية العُماني يوسف العلوي تآمر القذافي لتفكيك المملكة العربية السعودية إلى دويلات.

وتناقلت وسائل إعلام عدة تفاصيل هذه المكالمة التي توضح مدى رغبة القذافي فترة حكمه في جعل السعودية مفككة على غرار الاتحاد السوفييتي وذلك عن طريق تحويل الحجاز إلى دولة هاشمية، ومناطق نجد وعسير ونجران والأحساء إلى دولة شيعية.

وكانت ذريعته في ذلك هي أن الولايات المتحدة الأميركية تخطط للتخلص من العائلة الحاكمة وأن الأميركيين ينظرون إلى النظام السعودي على أنه منتهي الصلاحية كونه يمثل خطرا على أميركا والسلام في المنطقة.

وقال القذافي إنه يفضل أن تقوم الدول العربية بمهمة تفكيك السعودية بدلا من تركها للولايات المتحدة التي رأى أنها ستتحول بذلك لخطر على العالم العربي، مشيراً إلى أن أميركا بدأت بالبحث عن بديل للسعودية.

واعتبر القذافي في سياق حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عدوا استراتيجيا للمنطقة، في حين قال إن السعودية تأتي بمثابة العدو الثانوي.

وثمّة مؤشرات إلى أن التسجيل تم في الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 أي الفترة التي شهدت علاقات سيئة بين القذافي والسعودية.

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