إيطاليا: طالبنا مالطا بإيضاحات حول فيديو المهاجرين من ليبيا

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، مالطا بتوضيحات حول فيديو نشره موقع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، لزورق دورية للقوات المالطية يُبعد مهاجرين ويوجههم إلى إيطاليا.

وقالت لامورجيزي في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين: “لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور”.

وأضافت “أنه يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا”.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية المالطي أخبرها أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، قائلة: “لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال”.

ووصل 400 مهاجر غير شرعي، أمس الأحد، إلى شاطئ في بالما دي مونتيكيارو في مقاطعة أغريجينتو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، كان هؤلاء المهاجرون قد تركتهم سفينة على بعد أمتار قليلة من الشاطئ، والتي أقلعت على الفور مرة أخرى بمجرد إنزال المهاجرين غير الشرعين، والذين ينحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هذا وتفرق المهاجرون في المناطق الريفية المحيطة بالشاطئ بمجرد أن وطأت أقدامهم الأراضي الإيطالية.

ووردت أمس نداءات استغاثة بوجود قارب في وضع صعب في البحر المتوسط، حيث أبحر 78 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ ثلاثة أيام من شواطئ ليبيا.