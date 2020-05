الكشف عن مساع غربية لوضع حد لانتهاكات تركيا لقرار حظر الأسلحة في ليبيا

أفاد خبراء في الأمم المتحدة، الإثنين، أن هناك بعض القوات الغربية تقوم بمهمة سرية في ليبيا لوضع حد للانتهاكات التركية لقرار حظر الأسلحة فى ليبيا.

وأوضح الخبراء فى تقرير لهم أن تلك المهمة شارك بها نحو 20 شخصاً من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدعم الجيش فى ليبيا و كبح الخروقات التركية فى المنطقة.

وأشار الخبراء إلى أن مهمه هذه القوات هى إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة الساحلية طرابلس، واعتراض إمدادات الأسلحة وهي في طريقها للقوات المعارضة للجيش.

ويذكر أن تركيا تدعم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة بالأسلحة والمرتزقة السوريين فى ليبيا، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أثار حفيظة المجتمع الدولي تجاهها.

وكان الجيش قد تمكن من ألقاء القبض على القيادي بتنظيم داعش الإرهابي السوري محمد الرويضاني (البويضاني) المكنى ابوبكر الرويضاني .

و أوضح المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في بيان له أن الرويضاني يعد أحد اخطر عناصر داعش في سوريا مشيرا إلى إنه انتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام .

