حميدتي: قدمت مبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق ورفضها حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أنه قدّم مبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق الوطني ورفضها المشير خليفة حفتر، نافيا وجود قوات سودانية تقاتل في الأراضي الليبية.

وقال حميدتي في مقابلة مع قناة “سودانية 24” أمس الأحد، إنه قاد مبادرة للصلح بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، مضيفا أن الحكومة وافقت على المبادرة التي لم يكشف عن فحواها، لكن حفتر – الذي تواصل معه المسؤول السوداني عبر وسطاء- رفضها.

ونفى نائب رئيس مجلس السيادة، وجود قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها في ليبيا، مضيفا أنه “لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة”، على حد قوله.

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