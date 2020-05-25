إشتباكات عنيفة وأنباء عن تقدم لقوات الجيش في الهيرة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
25 May, 2020
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واضح ان الجيش الوطنى يتقدم فى الاماكن البعيدة عن السكان حيث يستخدم كافة اسلحته الثقيلة بمهارة عالية مع تكتيك عسكرى عالى وخطته الحالية تعتمد على قتل اكبر عدد من المرتزقة حتى ينهار من يتبقى منهم ويفر المختل ويبقى الخوان وحدهم فيسهل اصطيادهم ووضعهم فى العمبوكة
ان شاء الله ستتحطم كل اوهامك
ياأردوغان يالص البترول الدولي
ولن تنال قطرة بترول من ليبيا
بعد ان لهفت بصبيك السراق 250 مليار
دولار ارزاق الشعب الليبي
ولا عجب فأنت لص تركي مطيع للص اردوغان التركي العثماني
كيف يحكم تركيا هذا المعتوه
بشهادات مزورة
ويوقع الاتراك في مستنقع العرب
لن يتركك العرب الليبين وكل اخوتهم العرب لانك لص وارض الع
ان شاء الله ستتحطم كل اوهامك
ياأردوغان يالص البترول الدولي
ولن تنال قطرة بترول من ليبيا
بعد ان لهفت بصبيك السراق 250 مليار
دولار ارزاق الشعب الليبي
ولا عجب فأنت لص تركي مطيع للص اردوغان التركي العثماني
كيف يحكم اردوغان تركيا هذا المعتوه
بشهادات مزورة
ويوقع الاتراك في مستنقع العرب
لن يتركك العرب الليبين وكل اخوتهم العرب لانك لص وارض العروبة
محرقة للغزاة علي مرور العصور
فلا تحلم ان تطأ قدمك بلاد العرب
يامتكبر
– بئس مثوي المتكبرين النار
صدق الله العظيم
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