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إشتباكات عنيفة وأنباء عن تقدم لقوات الجيش في الهيرة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

إشتباكات عنيفة وأنباء عن تقدم لقوات الجيش في الهيرة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

25 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • واضح ان الجيش الوطنى يتقدم فى الاماكن البعيدة عن السكان حيث يستخدم كافة اسلحته الثقيلة بمهارة عالية مع تكتيك عسكرى عالى وخطته الحالية تعتمد على قتل اكبر عدد من المرتزقة حتى ينهار من يتبقى منهم ويفر المختل ويبقى الخوان وحدهم فيسهل اصطيادهم ووضعهم فى العمبوكة

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-تحية الي كل ابطال الجيش العربي الليبي منصورين دائما بإذن الله الجبار:

    ان شاء الله ستتحطم كل اوهامك
    ياأردوغان يالص البترول الدولي

    ولن تنال قطرة بترول من ليبيا
    بعد ان لهفت بصبيك السراق 250 مليار
    دولار ارزاق الشعب الليبي
    ولا عجب فأنت لص تركي مطيع للص اردوغان التركي العثماني

    كيف يحكم تركيا هذا المعتوه
    بشهادات مزورة
    ويوقع الاتراك في مستنقع العرب
    لن يتركك العرب الليبين وكل اخوتهم العرب لانك لص وارض الع

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-تحية الي كل ابطال الجيش العربي الليبي منصورين دائما بإذن الله الجبار:

    ان شاء الله ستتحطم كل اوهامك
    ياأردوغان يالص البترول الدولي

    ولن تنال قطرة بترول من ليبيا
    بعد ان لهفت بصبيك السراق 250 مليار
    دولار ارزاق الشعب الليبي
    ولا عجب فأنت لص تركي مطيع للص اردوغان التركي العثماني

    كيف يحكم اردوغان تركيا هذا المعتوه
    بشهادات مزورة
    ويوقع الاتراك في مستنقع العرب
    لن يتركك العرب الليبين وكل اخوتهم العرب لانك لص وارض العروبة
    محرقة للغزاة علي مرور العصور
    فلا تحلم ان تطأ قدمك بلاد العرب
    يامتكبر
    – بئس مثوي المتكبرين النار
    صدق الله العظيم

    رد